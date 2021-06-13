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وزير قطاع الأعمال يتفقد منتجات لـ«الهندسية للسيارات» ويتابع اختبار السيارة الكهربائية بشركة «النصر»

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قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركتي الهندسية والنصر لصناعة السيارات بحلوان، وذلك لتفقد ومتابعة مستجدات تطوير وإعادة تأهيل وإحياء الشركتين.

في بداية جولته بالشركة الهندسية، تفقد وزير قطاع الأعمال العينة الأولية للمنتجات الجديدة من مركبات نقل الركاب بمختلف الطرازات من الميكروباص والميني باص والأتوبيس، والتي تصل نسبة المكون المحلي بها من إنتاج الهندسية للسيارات إلى 70%.

وأشاد وزير قطاع الأعمال بجهود الإدارة والعاملين خلال اجتماعه بهم، واعدا إياهم بتقديم كامل الدعم لاتمام عملية التطوير واضافة منتجات جديدة، مع فتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج بعض الطرازات.

وفي النصر للسيارات، تابع وزير قطاع الأعمال مع إدارة الشركة مستجدات تجربة واختبار السيارات الكهربائية E70 الواردة من شركة دونج فينج الصينية، تمهيدا لبدء إنتاجها بشركة النصر منتصف العام المقبل، حيث يجري التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة انفيتني في الشحن.

ومن المقرر أن يصل خلال أيام وفدًا صينيًا من شركة دونج فينج لتدريب السائقين على استخدام السيارة ومتابعة أداءها مع تقديم تقرير يومي للأداء.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد منتجات جديدة لـ"الهندسية للسيارات"
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد منتجات جديدة لـ"الهندسية للسيارات"
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد منتجات جديدة لـ"الهندسية للسيارات"

المصرى اليوم

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