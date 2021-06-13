أخبار عاجلة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري -
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور -
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس -
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن -
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي

Print
تستهدف كل منسوبي الوزارة ممن يحملون الخبرات والقدرات المناسبة

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يدشن منصة

دشّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري منصة "طموح" للاستقطاب الداخلي، والتي تستهدف كل منسوبي وزارة الدفاع من مدنيين وعسكريين ممن يحملون الخبرات والقدرات المناسبة.

وقال "البياري": إن هذه المنصة تعدّ أحد برامج الوزارة الطموحة، التي تسعى من خلالها إلى منح الفرصة الكاملة لمنسوبي الوزارة، وتضمن سير أعمال الترقيات الوظيفية، بما يتماشى مع قدراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وعبر قنوات ومنصات إلكترونية، وذلك من خلال اعتماده على تطوير كوادر الوزارة والارتقاء بهم وظيفياً، مؤكداً أن البرنامج يعتمد على مفاضلات وظيفية عبر معايير تتم آلياً من خلال المنصات التقنية، وتمنح الفرص بالتساوي للجميع.

جدير بالذكر أن منصة "طموح" بدأت في استقبال طلبات الترشيح من مختلف القطاعات في وزارة الدفاع عبر قاعدة بيانات للوظائف المتاحة لكل منسوبي وزارة الدفاع، حيث يمنح الأولوية لهم في شغل الوظائف المتاحة للموظفين المتميزين، وسيستمر مراجعة الطلبات التي تصل عبر كل البوابات الداخلية لقطاعات وزارة الدفاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها

"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها