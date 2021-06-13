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انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة

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انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة
تحت شعار "صيف معنا".. اشحن بـ 200 ريال للحصول على 400 رصيد ألعاب

انطلاق حملة الصيف التسويقية في جميع مدن سفوري لاند الترفيهية بالمملكة

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن انطلاق حملة الصيف التسويقية بمدن سفوري لاند الترفيهية في العثيم مول «الربوة –خريص» بالرياض، العثيم مول الأحساء – العثيم مول بريدة – العثيم مول الدمام – العثيم مول عنيزة – عرعر مول – جراند مول في حائل، إضافة إلى أسواق العثيم بالرياض فرعي «السويدي –طريق الملك عبدالله» اعتبارًا من 10 يونيو ولمدة شهر.
وتقدم الحملة التي تنظم عبر شعار "صيف معنا" عرضًا خاصًا يتضمن الشحن بمبلغ 200 ريال للحصول على 400 ريال رصيد ألعاب.
ويأتي تقديم هذه العروض المميزة في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذها سفوري لاند في جميع مدنها الترفيهية في المملكة, إضافة إلى العديد من المفاجآت المشوقة للأطفال ليستمتعوا بأجمل وأحدث الألعاب.
وتعد مدينة سفوري لاند من أفضل الوجهات الترفيهية التي تم تصميمها بعناية فائقة وحرص يراعي الخصوصية المطلوبة للزوار ويوفر كامل الاهتمام بالأطفال وأسرهم.
حيث تطبق مدينة سفوري أعلى معايير الأمان في جو من المرح والإثارة واللعب مع باقة مدهشة من الألعاب الحديثة والمميزة منها: الديسكفري، وسباق السيارات، والتوب دانسر، ولعبة التسلق، والسوبر جامبر، بالإضافة إلى أحدث وأشهر ألعاب الفيديو جيم وألعاب الهدايا الرائعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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