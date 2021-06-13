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الصحة: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الشديدة

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الصحة: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الشديدة

قالت الصحة: إن الأشخاص المصابين بالسمنة هم الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 ومضاعفاته الشديدة، ونصحت بالمبادرة بأخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة بكورونا، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.

ونشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، تصاميم إنفوجرافيك؛ للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض؛ مبينةً أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر، وأن كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المرض.

ونصحت الصحة بأهمية تقليل الوزن، الذي يسهم في انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى.

وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي: مرض السكري، وأمراض القلب، والربو "متوسط إلى شديد"، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، وأمراض الرئة، ومتلازمة الأيض.

الصحة: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته الشديدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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