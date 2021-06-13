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جى بي سي نيوز - : قال النائب المحامي صالح العرموطي إن ما اسماها بـ " صالونات النميمة " تحاول شيطنة مجلس النواب .

أضاف في تصريح للمدينة نيوز بأن من حق المجلس أن يكمل عمره الدستوري أربع سنوات ، وأردف : أنا لدي تحفظ على الانتخابات التي تمت من النواحي المختلفة لكن هذه مؤسسات يجب أن نحافظ عليها " .

وقال العرموطي إن للمجلس دورا في كثير من القضايا التي تصدى لها ، كما وإنه لا يجوز احالة الصحفيين الى أمن الدولة أو ردهات المحاكم بسبب الراي والتعبير المصان بموجب الدستور الاردني .

وكان العرموطي يرد على إشاعات بقرب حل مجلس النواب .

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