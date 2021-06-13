أخبار عاجلة

"عيوني" توقع اتفاقية تعاون مع "تام" لتأهيلها للحصول على تطبيق معيار المنظمة الموثوقة -
تكريم "الخيبري" وفريق عمل ملفات أرشفة مساجد المدينة المنورة -
"بلومبيرغ": "صندوق الاستثمارات السعودي" يدرس إنشاء مطار جديد في الرياض -
"العنزي" يتسلم تقرير لجنة التوطين في شرورة ويحثُّ على رفع نسبتها -
ابتداء من 22 ذي الحجة.. نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية -
حسام حسن يوقع غرامة مالية على ثنائي الاتحاد السكندري -
لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور -
الأهلي والترجي .. عبد الحفيظ يطالب اللاعبين بتنفيذ هذا القرار قبل مواجهة بطل تونس -
خبيرة التغذية العلاجية تتحدث عن طرق مختلفة لإنقاص الوزن -
بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

.. العرموطي للمدينة : صالونات النميمة تحاول شيطنة مجلس النواب وتدفع باتجاه حله

Print
فيديو .. العرموطي للمدينة : صالونات النميمة تحاول شيطنة مجلس النواب وتدفع باتجاه حله .. العرموطي للمدينة : صالونات النميمة تحاول شيطنة مجلس النواب وتدفع باتجاه حله

جى بي سي نيوز - : قال النائب المحامي صالح العرموطي إن ما اسماها بـ " صالونات النميمة " تحاول شيطنة مجلس النواب .

أضاف في تصريح للمدينة نيوز بأن من حق المجلس أن يكمل عمره الدستوري أربع سنوات ، وأردف   : أنا لدي تحفظ على الانتخابات التي تمت من النواحي المختلفة لكن هذه مؤسسات يجب أن نحافظ عليها "  .

وقال العرموطي إن للمجلس دورا في كثير من القضايا التي تصدى لها ، كما وإنه لا يجوز احالة الصحفيين الى أمن الدولة أو ردهات المحاكم بسبب الراي والتعبير المصان بموجب الدستور الاردني .

وكان العرموطي يرد على إشاعات بقرب حل مجلس النواب .

 شاهد :

 

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام