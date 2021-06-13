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" للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء

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"السعودية للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء " للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
أكّدت حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة

دعت الشركة للكهرباء، المشتركين إلى أهمية التركيز على ما وصفته بـ "الرقم الأهم"، في فاتورة الكهرباء الجديدة، وهو كمية الاستهلاك باعتباره يحدّد قيمة الفاتورة.

وأوضحت أنها راعت في التصميم الجديد للفاتورة إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك وتسهل اكتشاف الأخطاء، خصوصاً ما يتعلق بكمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعدّاد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، وتترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

وشدّدت على ضرورة التركيز على "كمية الاستهلاك"، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العدّاد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العدّاد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العدّاد، فمعنى ذلك أن هناك خطأً، ويجب مراجعة الشركة عبر موقعها الإلكتروني se.com.sa أو التطبيق ALKAHRABA، وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 920001100.

وأكّدت "السعودية للكهرباء" أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة، يُعد جزءاً من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في مختلف مراحل الفوترة وتلتزم بها، ليتمكّن المشترك من التعرُّف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

وحرصت الشركة، في التصميم الجديد للفاتورة على تضمينها خلية تضم رسمين بيانيين: الأول، خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم "كمية الاستهلاك" على شرائح الاستهلاك لكل مشترك. أما الآخر، فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال الـ 13 شهراً السابقة للفاتورة المعنية، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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