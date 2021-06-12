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في جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها

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في فيديو جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها في جديد.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها

في فيديو جديد..

استعرض الأمن العام عبر مقطع عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها مؤخرًا.

وورد في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مقيم من الجنسية النيبالية في الرياض؛ يقود شاحنة عاكسًا اتجاه السير، ومُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر.

وتضمَّن الفيديو القبض على مواطن بالرياض؛ سرق مركبتَيْن، واستخدمهما في ارتكاب عدد من جرائم السلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة الوافدة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات. وقُدرت قيمة المسروقات بـ 17 ألف ريال.

وفي مكة المكرمة أُلقي القبض على مواطنين وخمسة وافدين من الجنسية اليمنية؛ تورطوا باستدراج مواطن بعد إيهامه بإبرام صفقة تجارية معه، وطلبوا إحضار المبلغ المتفق عليه، وقدره مليونان وثلاث مائة ألف ريال، وعند إحضار المبلغ اعتدوا عليه بالضرب، وكبلوه، وسلبوا المبلغ المالي منه.

وفي حائل أُلقي القبض على مواطنَين؛ ارتكب أحدهما مخالفات مرورية عدة، تمثلت في ممارسة التفحيط، وعكس اتجاه السير، مُعرِّضًا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثَّق المواطن الآخر ذلك، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المنطقة الشرقية أُلقي القبض على أربعة مواطنين؛ ارتكبوا خمسة جرائم، تمثلت في الاعتداء على عمال محطات الوقود، وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض. (لمشاهدة الفيديو:

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الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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