أخبار عاجلة

«الزراعة»: إطلاق المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث من بني سويف -
جمال ساطور ينوب عن المحافظ في الاحتفال بذكرى الشيخ أبو العينين شعيشع -
حزب الوفد يدعو القوى السياسية والوطنية للحضور إلى مقره 29 يونيو -
وكيل «صحة البحر الأحمر» يطمئن على موظفي المديرية المصابين في حادث سير -
استشاري علاقات: هذه الصفات يجب أن تتوافر في شريك حياتك -
طلاب القناطر ينظمون محاكاة لنقل المومياوات بمشاركة أولياء الأمور -
رئيس جامعة الأقصر يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كليات بمدينة إسنا -
الجامعات تبدأ تصحيح امتحانات نهاية العام.. تعرف على مواعيد إعلان النتائج -
حميدتي: الجيش السوداني والدعم السريع قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره -
«طلب مبالغ مالية من طلاب الدبلوم للغش».. إخلاء طرف مراقب بالبحر الأحمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته

Print
شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته
السلطات حوّلته للتحقيق وصادرت "المروحية"

شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته

تحقِّق السلطات الروسية في دعوى جنائية، رُفعت ضد طيار؛ وافق على تنفيذ طلعة جوية مع شخص مربوط بهيكل مروحيته بواسطة شريط لاصق بهدف تسجيل مثير، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع " اليوم".

وأوضحت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية يليما ماركوفسكايا أن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية.

وأضافت بأن السلطات صادرت المروحية من طراز "روبنسون آر 44"، ومنعت الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقًا.

وبينت "ماركوفسكايا" أن الشخص الذي أُلصق بالمروحية اعتُبر ضحية، على الرغم من أن الطلعة نُفذت -على ما يبدو- بموافقته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح

روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح

حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا

روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا