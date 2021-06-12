ما بين ينبع والباحة.. أعلى وأقل درجة حرارة في المملكة

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الأولى 48 والثانية 13 مع نسمات باردة وزخات من المطر

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن الباحة تتصدر مدن المملكة بأقل درجة حرارة بـ13 درجة مئوية.

وقال المركز: سجلت ينبع أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ48 درجة مئوية.

وقد جمعت الأجواء الصيفية الجميلة بنسماتها الباردة وزخات المطر التي شهدتها منطقة الباحة، أمس -خصوصًا على منتزه رغدان- مناظر امتزجت بجمال الطبيعة الخلابة.

وقضى الزوار والمتنزهون أوقاتًا جميلة وهم يستمتعون بما تشهده منطقة الباحة من أجواء عليلة عمت أرجاء المنطقة ومتنزهاتها وحدائقها.