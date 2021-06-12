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شاهد من الباحة.. نسمات باردة وأمطار تمتزج بأجواء صيفية تجذب المتنزهين

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قضوا أوقاتًا جميلة يستمتعون بما تشهده المنطقة من أجواء عليلة عمت أرجاءها

شاهد من الباحة.. نسمات باردة وأمطار تمتزج بأجواء صيفية تجذب المتنزهين

جمعت الأجواء الصيفية الجميلة بنسماتها الباردة وزخات المطر التي شهدتها منطقة الباحة، أمس -خصوصًا على منتزه رغدان- مناظر امتزجت بجمال الطبيعة الخلابة.

وقضى الزوار والمتنزهون أوقاتًا جميلة وهم يستمتعون بما تشهده منطقة الباحة من أجواء عليلة عمت أرجاء المنطقة ومتنزهاتها وحدائقها.

وفي ظل توقعات الأرصاد؛ فإن منطقة الباحة موعودة خلال هذه الأيام بهطول أمطار رعدية بمشيئة الله.

شاهد من الباحة.. نسمات باردة وأمطار تمتزج بأجواء صيفية تجذب المتنزهين

شاهد من الباحة.. نسمات باردة وأمطار تمتزج بأجواء صيفية تجذب المتنزهين

شاهد من الباحة.. نسمات باردة وأمطار تمتزج بأجواء صيفية تجذب المتنزهين

شاهد من الباحة.. نسمات باردة وأمطار تمتزج بأجواء صيفية تجذب المتنزهين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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