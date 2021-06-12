طائرة أمريكية تهبط اضطراريًّا لإنقاذ راكب سعودي

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تعرض لأزمة قلبية أثناء الرحلة

هبطت طائرة أمريكية اضطراريًّا في ولاية جورجيا لتقديم العناية الطبية اللازمة لراكب سعودي (44 عامًا) بعد أن تعرض لأزمة قلبية أثناء الرحلة المتجهة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وذكر بيان شركة "ويست ساوت" الحادثة وقعت مساء أمس الجمعة؛ حيث طلب قائد الطائرة من خلال الإعلان الداخلي مساعدة أحد الأطباء أو المتخصصين المتواجدين على متن الرحلة، وتقدم طبيب وممرضة، وأجروا الإسعافات الأولية اللازمة للراكب قبل أن تهبط الطائرة في جورجيا لنقله إلى المستشفى.

وأعلن المتحدث باسم مستشفى مدينة أتلانتا جورجيا العام، أنه تم فحص الراكب بشكل كامل وتقديم الخدمات الطبية اللازمة له، ويمكنه الخروج للسفر خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن الراكب عانى من أزمة قلبية طفيفة وحالته الصحية مستقرة تمامًا.