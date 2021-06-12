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منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة

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منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة
الأهالي طالبوا الهيئة والمسؤولين بحل مشكلتهم التقنية.. ورغم الشكاوى المتكررة

منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز

اشتكى عدد من أهالي مركز عبس بمحافظة المجاردة في منطقة عسير من عطل ضرب أحد أبراج الهاتف الجوال ما تسبب في عزل قرى " حيد عبس " جزئياً من البيانات وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل وذلك منذ قرابة أسبوعين

وقال أحد المتضررين لـ"سبق": تعددت الأعذار حول السبب في العطل ولكن النتيجة واحدة هي سوء خدمة الإنترنت والتصفح منذ ما يزيد عن 13 يوماً رغم الشكاوى المتكررة من الكثير من المستفيدين على الشركة ذاتها وعلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -حصلت " سبق " على عدد من أرقامها -والتي تنتهي بـ" تم إغلاق الشكوى " دون حلّ للمشكلة.

وأضاف: مع جائحة كورونا فإن أغلب معاملاتنا الحكومية والحياتية تتم تقنياً عبر الإنترنت والتي حازت دولتنا على مركز متقدم جداً عالمياً وهي تستحق الصدارة حتماً، نطالب الهيئة والمسؤولين بتوجيه الشركة بحل مشكلتنا التقنية التي لم يُلتفت لها حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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