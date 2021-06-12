إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020"

★ ★ ★ ★ ★

استهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بفوز عريض على نظيره التركي (3-0)، وذلك في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما أمس الجمعة، وأُقيمت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف، جاء بـ"نيران صديقة"، سجله المدافع التركي ميريح ديميرال في الدقيقة الـ53 خطأ في مرماه، وضاعف المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي النتيجة "للآتزوري" بحلول الدقيقة الـ66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، واختتم المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة الـ79 من زمن اللقاء.

وحصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة بين منتخبَي ويلز وسويسرا اليوم السبت على ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية باكو.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا