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الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني

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الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني الـ"يويفا" يأمر بإزالة شعار سياسي للمنتخب الأوكراني

أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أوكرانيا بإزالة شعار سياسي من قمصان منتخبها الوطني، قبل انطلاق بطولة أوروبا 2020، غدا الجمعة، تطبيقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

والعبارة المطلوب إزالتها هي "المجد لأبطالنا"، وقد اعتبرها الـ"يويفا"، شعارا سياسيا غير مقبول في عالم اللعبة الرياضية، بعد أن تقدمت بشكوى.

وقال الـ"يويفا"، إن الجمع بين الشعارين "ينطوي بالتأكيد على طبيعة سياسية نظرا للمغزى السياسي والعسكري لذلك".

ولم يطالب الـ"يويفا"، أوكرانيا يحذف أي رسوم أو عبارات أخرى على ملابس الأوكراني، ومنها عبارة "المجد لأوكرانيا"، وخريطة تضم شبه جزيرة القرم الروسية، رغم مطالبة روسيا بذلك.

وتعليقا على الحادث، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إنه لا يجب الخلط بين الرياضة والسياسة.

وأضافت زاخاروفا: "الرياضة ليست ساحة حرب بل مكان للتنافس. وهي ليست مجالا للسياسة، بل للمنافسة الرياضية".

وكان رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندريه بافيلكو، كشف يوم الأحد الماضي، عبر حسابه في "فيسبوك"، عن القميص الرسمي لمنتخب بلاده المشارك في البطولة القارية، وعلى القميص شعارات، ورسوم، وشبه جزيرة القرم الروسية جزء من خريطة أوكرانيا.

وتقدم بعدها الاتحاد الروسي لكرة القدم، بشكوى لـ"يويفا" من أجل إدانة شكل القميص الجديد لمنتخب أوكرانيا.

وجاء تقديم الزي الرياضي الجديد ضمن حملة جديدة من أوكرانيا، تؤكد تمسك كييف باعتبار شبه جزيرة القرم التي عادت إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي في مارس 2014، "أرضا أوكرانية تحت الاحتلال الروسي المؤقت".

ويلعب المنتخب الأوكراني في بطولة أمم أوروبا ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات هولندا، والنمسا، ومقدونيا الشمالية، فيما تلعب روسيا في المجموعة الثانية إلى جانب بلجيكا، وفنلندا، والدنمارك.

المصدر: وكالات

كوورة

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