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"الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا

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"الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا "الصحة" تحث الجميع على  ضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا
بلغ عدد الحالات النشطة اليوم  (10112)  منها (1559) حرجة

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1175) حالة مؤكدة وتعافي(1262) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10112) حالة منها (1559) حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(463703) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (446054) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (18)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7537) حالة "يرحمهم الله جميعاً".كما تم إجراء (90559) فحص مخبري.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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