أخبار عاجلة

السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة «تعريض أمن الدولة للخطر» -
محافظ بني سويف: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي وجدرى الضأن» -
محافظ الجيزة يتابع إطفاء حريق بإحدى غرف أرشيف مجلس الدولة (صور) -
الري تناشد المواطنين عدم إلقام المخلفات في الترع والمصارف: تؤدي إلى الغرق -
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق الضبعة -
سقوط تاجر مخدرات بحوزته 150 طربة حشيش بمليون جنيه في الشرقية -
وكيل «زراعة الفيوم» يتابع منظومة الكارت الذكي وتوزيع الأسمدة بسنورس -
238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام -
مقتل «عجوز» خلال مشاجرة مع شاب بـ«محل سمك» في الوراق.. وأسرته: مات قهرًا بضربة «شلوت» -
روسيا : نعتقد أن تطور الوضع في ليبيا يسير في الاتجاه الصحيح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة

Print
لوحة جدارية تحمل أبياتاً شعرية للراحل حمزة شحاتة ومحل التنفيذ "البغدادية"

شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة

أقامت أمانة محافظة جدة مبادرة لطمس التشوه البصري في حي البغدادية من خلال عمل لوحة جدارية تحمل أبياتاً شعرية للراحل حمزة شحاتة، بمشاركة خمسين متطوعاً ومتطوعة من شغوفي الرسم الجرافيتي وبمشاركة من إحدى شركات الدهانات.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات أمانة جدة لطمس التشوه البصري وتحويله إلى لوحة جمالية من خلال الاستفادة من المتطوعين بالجامعات ومن أفراد المجتمع؛ لتمكينهم من ممارسة شغفهم بالرسم مقابل ساعات تطوعية.

وأكد "حمودة" أن لدى أمانة جدة ما يقارب ألفاً من محبي الرسم وصناعة المحتوى الذين انضموا مع الأمانة، والتي مكّنتهم من تفريغ طاقة شغفهم بتحويل جدة عروس البحر إلى مدينة المبادرات والألوان.

ويُعتبر حي البغدادية من الأحياء القديمة والعريقة في مدينة جدة، والقريبة من المنطقة التاريخية بشقيه الشرقي والغربي، والتي ستحمل هوية جدة العمرانية التي أطلقها أمين جدة صالح التركي وفقاً لرؤية 2030.

شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة

شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة

شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة

"النعمي" يجري عملية ناجحة لمصابة بالسمنة المُفرطة أحشاؤها الداخلية معكوسة

"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا

"تقويم التعليم" وجامعة "الإمام" يعتمدان 17 برنامجًا أكاديميًّا

خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة

خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين ٧٠٪ من البالغين، والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من ٥٠ سنة وأكثر