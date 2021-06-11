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الأردن سينال حصة من 20 مليون جرعة لقاح تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع بها
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:13 مساءً
مختص: تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس خطوة لتعليم الطلاب تقدير الفنون
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:11 مساءً
"قيادة التحالف": اعتراض وتدمير 4 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:11 مساءً
لطلاب الثانوية العامة.. الصحة تقدم 5 نصائح غذائية لمذاكرة أفضل
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
بيلاروسا: لن نمنع المهاجرين من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
أحرزا رقما قياسيا عالميا .. الحب يكسر أكبر حاجز في العالم بين زوجين
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
الكويت تعلن الاستعانة بالعسكريين لمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
التموين: حققنا الاكتفاء الذاتي من الأرز.. ونصدر 6 ملايين طن بصل
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:05 مساءً
للمرة الرابعة.. تجديد الثقة في جمال يقوت رئيسًا للشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 اشهر
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الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً
«التعليم»: امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة في المنزل.. وهذا موعد تسليمها
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
ليست تلك التي نعرفها.. جولة في "شلالات نياغرا الغرب"
فيديو
cnn arabic
الجمعة 11 يونيو 2021 09:00 صباحاً
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