10 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية

★ ★ ★ ★ ★

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشمالية ومكة المكرمة ونجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة والجوف والقصيم وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد وخيبر وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة وعقلة الصقور ورياض الخبراء وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف وميسان، الجمعة، فيما تشهد المنطقة أيضا رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وقلوة وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب والمجاردة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أحد المسارحة والدائر والطوال والعيدابي وصامطة وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد نجران أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار ضباب غبار