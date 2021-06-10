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"عبدالله بن خالد": إيران فشلت في تقديم إجابات صادقة لـ"الوكالة الذرية"

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"عبدالله بن خالد": إيران فشلت في تقديم إجابات صادقة لـ"الوكالة الذرية" "عبدالله بن خالد": إيران فشلت في تقديم إجابات صادقة لـ"الوكالة الذرية"
أكد دعم المملكة لمدير عام الوكالة وأمانتها للقيام بمهامهم

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دول "النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا" الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، إن أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعكس استمرار إيران في عدم التعاون مع مطالب الوكالة فيما يتعلق بتطبيق الضمانات الخاصة بها؛ والتي تعد منفصلة عن غيرها من الالتزامات النووية الأخرى لإيران.

وأكد عبر حسابه على منصة "تويتر" أن المملكة أعربت خلال مداولات دورة مجلس المحافظين الحالية على دعمها لمدير عام الوكالة وأمانتها، للقيام بالمهام والواجبات المناطة بهم، لتقديم التأكيدات حيال طبيعة برنامج إيران النووي، في ظل طموحاتها في هذا المجال.

وأضاف أن عدم قدرة إيران على تقديم إجابات ذات مصداقية لأكثر من عامين بشكلٍ كامل وشفاف يقوض أنظمة الوكالة لاسيما المتعلقة بالضمانات، التي تعد جوهر منظومة عدم الانتشار النووي العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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