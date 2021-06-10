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عند الخامسة بتوقيت المملكة.. الأخضر الأولمبي يختتم ودياته بلقاء منتخب الأرجنتين

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عند الخامسة بتوقيت المملكة.. الأخضر الأولمبي يختتم ودياته بلقاء منتخب الأرجنتين عند الخامسة بتوقيت المملكة.. الأخضر الأولمبي يختتم ودياته بلقاء منتخب الأرجنتين

عند الخامسة بتوقيت المملكة.. الأخضر الأولمبي يختتم ودياته بلقاء منتخب الأرجنتين

يخوض السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الجمعة، مباراته الودية الثانية ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب الأرجنتين في تمام الرابعة مساءً بتوقيت إسبانيا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة ماربيا الرياضية.

ميدانياً، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقّوا خلالها مراناً على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

يُذكر أن "الأخضر" افتتح مبارياته التجريبية خلال معسكره الحالي بمواجهة منتخب المكسيك يوم الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين المنتخبين.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم في مقر إقامة البعثة بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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