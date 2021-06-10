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مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يحصل على شهادة الأيزو في التغذية

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بعد تقييم دقيق لالتزامه بمعايير الجودة المعتمدة عالميًّا

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يحصل على شهادة الأيزو في التغذية

حصل قسم التغذية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال عل شهادة الآيزو (ISO22000:2018) في نسختها الجديدة لنظام سلامة جودة الأغذية.

جاء ذلك بعد تقييم دقيق من التزام القسم بتنفيذ جميع السياسات والمعايير التي تنسجم مع الإجراءات المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا لدى هيئات الاعتماد الدولية، والمبنية على أحدث الوسائل العلمية لاستدامة جودة العمل بأقسام التغذية بالمرافق الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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