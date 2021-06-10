أخبار عاجلة

"تصفية" تقرر مستحقات 3 مساهمات عقارية وتعيين محاسب قانوني في "الخضراء" -
جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بالتكامل مع منصة نفاذ الوطني -
الأهلي يتعاقد مع نجم طائرة الزمالك لمدة 4 سنوات -
5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات (التفاصيل والشروط) -
كليات جامعة كفرالشيخ تواصل الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا -
منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس العرب -
محافظ بني سويف : تنفيذ «احميها من الختان» فى قرى مبادرة «حياة كريمة» -
محافظ بني سويف يعلن الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام 2021-2022 -
الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال

جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

لحظة وقوع زلزال عنيف في بيرو

لحظة وقوع زلزال عنيف في بيرو

بوتين: نظام الأمن الأوروبي تدهور كثيرا وتصاعد التوتر وبات خطر حدوث سباق تسلح جديد واقعيا

بوتين: نظام الأمن الأوروبي تدهور كثيرا وتصاعد التوتر وبات خطر حدوث سباق تسلح جديد واقعيا