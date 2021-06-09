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"بوابة الدرعية" و"أسر التوحد" توقعان مذكرة تفاهم لدعم ذوي اضطراب طيف التوحد

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"بوابة الدرعية" و"أسر التوحد" توقعان مذكرة تفاهم لدعم ذوي اضطراب طيف التوحد "بوابة الدرعية" و"أسر التوحد" توقعان مذكرة تفاهم لدعم ذوي اضطراب طيف التوحد
بهدف توحيد الجهود وتنفيذ المبادرات التي تسهم في التنمية الاجتماعية لهذه الفئة

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد، الأربعاء، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمعية أسر التوحد، بوصفها أول جمعيةٍ تنمويةٍ على مستوى المملكة تُعنى بدعم أسر ذوي اضطراب طيف التوحد دعماً شاملاً، ومساندتهم لضمان حصولهم على الخدمات بجودة عالية، ودمجهم في المجتمع.


وتفصيلاً، تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون والتنسيق والأهداف والأطر المشتركة التي تجمع هيئة تطوير بوابة الدرعية بجمعية أسر التوحد والمستفيدين منها.

ويهدف التعاون أيضاً إلى توحيد الجهود وتنفيذ المبادرات، بما يسهم في التنمية الاجتماعية لذوي اضطراب طيف التوحد، وبما يخدم المساهمة الفاعلة لهم، ضمن مشاريع الدرعية المستقبلية.

ويُنتظر أن يحقق التعاون بين "بوابة الدرعية" و"جمعية أسر التوحد" إدراج أصولٍ تحقق لذوي اضطراب طيف التوحد الاستفادة منها، كما يأتي في إطار ذلك تدريب المرشدين السياحيين وكوادر المطاعم والفنادق والأنشطة والفعاليات للتعرف على ذوي اضطراب طيف التوحد وتقديم الخدمة اللازمة لهم لتحقيق المساهمة الفاعلة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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