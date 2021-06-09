رئيس جامعة الطائف يكرّم 4 جهات لحصولها على اعتمادات محلية وعالمية

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عسيري: تحقيق هذا الإنجاز يتوج جهود الجامعة لتطوير برامجها ورفع جودتها

كرّم رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري كليات الطب والصيدلة والعلوم على الاعتماد البرامجي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد لبرامجها التالية: بكالوريوس الطب والجراحة في كُلِّية الطب، وبكالوريوس دكتور صيدلي في كُلِّية الصيدلة، وبكالوريوس أحياء عامة في كلية العلوم، كما كرّم مركز اللغة الانجليزية لحصوله على الاعتماد الأكاديمي الكامل من الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج ومؤسسات اللغة الإنجليزية CEA.

وشدد رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري على أن الحصول على الاعتمادات الأكاديمية والبرامجية محليًا ودوليًا يتوج جهود الجامعة التي تسعى دومًا إلى تطوير برامجها ورفع جودتها.

حضر التكريم وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الأستاذ الدكتور فيصل المالكي، وعمداء الكليات المتوجة، وعميد التطوير الجامعي.

وأعربت عميدة كلية الطب الأستاذ دكتور دلال نمنقاني عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز وشكرها لرئيس الجامعة ووكلائها ولزملائها في الكلية الذين عملوا على تحقيق هذا الاعتماد.

كما أضاف الدكتور عزيز الروقي أن هذا التتويج إضافة لجامعة الطائف وجهودها الحثيثة في تطوير برامجها واستيفاء متطلبات الاعتماد البرامجي في وقت وجيز.