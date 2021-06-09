أخبار عاجلة

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
«ملابس» فى «الطريق».. أهالى يلقون بملابسهم المستعملة للمحتاجين فى «الشوارع».. ومخاوف من انتشار العدوى -
السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في إثيوبيا -
صراع على «الملكية الفكرية» بين الصين ونيوزيلاندا بعد ظهور آلاف الأفدنة غير القانونية -
الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة -
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس جامعة الطائف يكرّم 4 جهات لحصولها على اعتمادات محلية وعالمية

Print
عسيري: تحقيق هذا الإنجاز يتوج جهود الجامعة لتطوير برامجها ورفع جودتها

رئيس جامعة الطائف يكرّم 4 جهات لحصولها على اعتمادات محلية وعالمية

كرّم رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري كليات الطب والصيدلة والعلوم على الاعتماد البرامجي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد لبرامجها التالية: بكالوريوس الطب والجراحة في كُلِّية الطب، وبكالوريوس دكتور صيدلي في كُلِّية الصيدلة، وبكالوريوس أحياء عامة في كلية العلوم، كما كرّم مركز اللغة الانجليزية لحصوله على الاعتماد الأكاديمي الكامل من الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج ومؤسسات اللغة الإنجليزية CEA.

وشدد رئيس جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف عسيري على أن الحصول على الاعتمادات الأكاديمية والبرامجية محليًا ودوليًا يتوج جهود الجامعة التي تسعى دومًا إلى تطوير برامجها ورفع جودتها.

حضر التكريم وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الأستاذ الدكتور فيصل المالكي، وعمداء الكليات المتوجة، وعميد التطوير الجامعي.

وأعربت عميدة كلية الطب الأستاذ دكتور دلال نمنقاني عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز وشكرها لرئيس الجامعة ووكلائها ولزملائها في الكلية الذين عملوا على تحقيق هذا الاعتماد.

كما أضاف الدكتور عزيز الروقي أن هذا التتويج إضافة لجامعة الطائف وجهودها الحثيثة في تطوير برامجها واستيفاء متطلبات الاعتماد البرامجي في وقت وجيز.

رئيس جامعة الطائف يكرّم 4 جهات لحصولها على اعتمادات محلية وعالمية

رئيس جامعة الطائف يكرّم 4 جهات لحصولها على اعتمادات محلية وعالمية

رئيس جامعة الطائف يكرّم 4 جهات لحصولها على اعتمادات محلية وعالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي