أخبار عاجلة

الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة -
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي -
أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية» -
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا -
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر -
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا -
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد» -
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا -
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المركز الأول لاتصالات جدة بالمعرض الافتراضي المشترك لمشاريع التخرج

Print
المركز الأول لاتصالات جدة بالمعرض الافتراضي المشترك لمشاريع التخرج المركز الأول لاتصالات جدة بالمعرض الافتراضي المشترك لمشاريع التخرج
أقامه مركز أبوظبي للتدريب التقني والمهني وضمّ نخبة من الأعمال والابتكارات

المركز الأول لاتصالات جدة بالمعرض الافتراضي المشترك لمشاريع التخرج

حصدت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المركز الأول، ضمن الكليات التقنية في المملكة المشاركة في المعرض الافتراضي المشترك لمشاريع التخرج الذي أقامه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وضم نخبة من الأعمال والابتكارات التقنية التي تظهر مهارة المتدربين في مختلف التخصصات التقنية.

وعبّرت الكلية عن فخرها واعتزازها بهذا التتويج الذي يعدّ دلالة على ما وصلت إليه الكليات التقنية بالمملكة من مستويات متقدمة، أهلها للمنافسات المحلية والدولية، وذلك بفضل الدعم المباشر من القيادة الرشيدة للقطاع التقني والمهني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"