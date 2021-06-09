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جرابلس السورية.. إفشال 5 هجمات إرهابية خلال يومين

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جرابلس السورية.. إفشال 5 هجمات إرهابية خلال يومين جرابلس السورية.. إفشال 5 هجمات إرهابية خلال يومين

جي بي سي نيوز :- شهدت مدينة جرابلس الواقعة ضمن مناطق عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا، إفشال 5 هجمات إرهابية خلال يومين.

وحالت فرق الأمن المحلية في المنطقة، والمدعومة تركيًا، دون وقوع الهجمات الإرهابية، إثر عثورها على 5 قنابل كانت مهيأة للتفجير، في 3 مناطق مختلفة.

وقامت السلطات بتفكيك القنابل المعدّة للتفجير، عبر التخلص منها بشكل آمن، بعد آن كانت مزروعة في أماكن انتشار المدنيين.

وترجّح فرق الأمن المحلية وقوف تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وراء الحادثة.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمنها العديد من المدن والبلدات، أبرزها مدينتا جرابلس والباب.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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