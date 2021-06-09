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رجاء الله السلمي مساعداً لوزير الرياضة

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رجاء الله السلمي مساعداً لوزير الرياضة رجاء الله السلمي مساعداً لوزير الرياضة

رجاء الله السلمي مساعداً لوزير الرياضة

أصدر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قراراً يقضي بتكليف الدكتور رجاء الله السلمي مساعداً لوزير الرياضة.

وسبق أن شغل الدكتور رجاء الله السلمي عدة مناصب في "وزارة الرياضة"، وهي: وكيل الوزارة لشؤون الإعلام، ووكيل الرئيس لشؤون الشباب، والمشرف العام على الإعلام، كما تولى منصب مدير عام "مكتب الرئيس العام لرعاية الشباب"، ومدير الإعلام التربوي بجدة، والمتحدث الإعلامي باسم "الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة".

كما يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم منذ ديسمبر2017، ورئيس مجلس إدارة "الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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