اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31

★ ★ ★ ★ ★

لقد راجعنا القوائم المالية للشركة العربية للأنابيب ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في قسم «أساس الرأي المتحفظ » الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020 ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

1- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 4-8والإيضاح 1-32من القوائم المالية المرفقة، خلال عام 2020م ، حددت إدارة الشركة بعض الإختلافات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون البضاعة في الطريق. ونتيجة لذلك، خفضت الإدارة قيمة مخزون البضاعة في الطريق وأعترفت بتسويات بمبلغ 105.98مليون ريا سعودي عن طريق زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. علاوة على ذلك ، كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 2-8 والإيضاح 2-32 من القوائم المالية المرفقة، خلال عام 2020 ، حددت إدارة الشركة بعض الإختلافات أثناء إجراء جرد مخزون المواد الخام. نتيجة لذلك، خفضت الإدارة مخزون المواد الخام وأعترفت بتسويات بمبلغ 18.95مليون ريال سعودي من خلال زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م.

كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، نظرا لعدم توفر المستندات المؤيدة، لا يمكننا التحقق مما إذا كانت التسويات بمبلغ 105.98مليون ريا سعودي و 18.95 مليون ريا سعودي التي تتعلق بمخزون البضاعة في الطريق ومخزون المواد الخام، على التوالي، تتعلق بالخسائر المتراكمة الافتتاحية كما في 31 ديسمبر 2019م أو للسنوات اللاحقة. وفقا لذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة للسنوات المنتهية في 31ديسمبر 2019م و 2020م، وفي القيم الدفترية لمخزون بضاعة في الطريق والمواد خام، والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م او 31 ديسمبر 2019م.

2- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5-8 من القوائم المالية المرفقة، أجرت الإدارة تقييما لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31 ديسمبر 2020م. وبناء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل مخصص لانخفاض القيمة بقيمة 58.75 مليون ريا سعودي والذي تم الاعتراف به وتسجيله خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2020م. إلا أنه، لم تقم الإدارة بإجراء تقييم لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31 ديسمبر 2019م ولم تعكس الأثر الناتج، إن وجد، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وبناء على ذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تسويات ضرورية على قيمة مخزون المواد الخام، ومخصص الانخفاض قي القيمة المتعلق به والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م والانخفاض في القيمة المسجل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

3- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 10من القوائم المالية المرفقة، كما في 31 ديسمبر 2020م ، تشتمل الدفعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى على دفعات مقدمة أخرى بقيمة 29.4 مليون ريال سعودي. لم يتم تزويدنا بتحليل تفصيلي لهذا الرصيد، كما لم نستلم المستندات المؤيدة والتي تمكننا من التحقق من الحركة والرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2020م. وفقا لذلك، كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، لم نتمكن من الوصول إلى قناعة من خلال تطبيق إجراءات مراجعة بديلة فيما يتعلق بالوجود، الاكتمال، الحقوق والالتزامات، والتقييم للدفعات المقدمة الأخرى. وبالتالي ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر كما في وللسنة المنتهية في 31ديسمبر 2020م والتي تتعلق بهذا الرصيد.

عدم التأكد الجوهري ذو العلاقة بالاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 3-2 من القوائم المالية المرفقة، والذي يشير إلى أنه كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغت

الخسائر المتراكمة 77.75% (31 ديسمبر 2019م : 28.92%) من رأس مال الشركة، إيضا بنفس التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 134.11 مليون ريال سعودي ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيسي بسبب إعادة تصنيف القروض بسبب عدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات التسهيلات البنكية كما في 31ديسمبر 2020م. تشير هذه الأحداث والشروط إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار طبقا لمبدأ الاستمرارية ومع ذلك، لاحقا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تمت إعادة هيكلة القروض وأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار العديد من الخيارات الإستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال، لمعالجة استمرارية الشركة.

ومن بين هذه الخيارات الاستراتيجية، أوصى مجلس إدارة الشركة في 8 يونيو 2021م بإعادة هيكلة رأس المال عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة 300مليون ريال سعودي. تخضع توصية إعادة هيكلة رأس المال لموافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية.

علاوة على ذلك، قامت إدارة الشركة أيضا بوضع خطة عمل وافق عليها مجلس الإدارة بتاريخ 08 يونيو 2021م للتحقق من مقدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وهي على قناعة بأنها ستواصل عملياتها في المستقبل القريب.

ولذا، فقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية ولا تتضمن أي تعديلات قد تكون مطلوبة، إذا

كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار وفقا لأساس مبدأ الاستمرارية.

رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الخصوص