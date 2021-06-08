أخبار عاجلة

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر -
"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط -
نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تمديد تكليف "الخرمي" مديراً لتعليم صبيا حتى ١٤٤٤هـ

Print
تمديد تكليف "الخرمي" مديراً لتعليم صبيا حتى ١٤٤٤هـ تمديد تكليف "الخرمي" مديراً لتعليم صبيا حتى ١٤٤٤هـ

تمديد تكليف

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي، مديراً لإدارة تعليم صبيا حتى العام الهجري ١٤٤٤.

ورفع الدكتور الخرمي، شكره لوزير التعليم على ثقته واعداً وجميع زملائه في إدارة التعليم ببذل مزيد من الجهد والعطاء والسعي لتحقيق أهداف ومستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية بما يسهم في تحقق رؤية ٢٠٣٠، كما تقدم بخالص شكره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على دعمهما اللامحدود للتعليم في المنطقة بشكل عام، وإدارة تعليم صبيا على وجه الخصوص، في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً.

وثمّن الدكتور الخرمي، لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا جهودهم المتميزة التي بذلوها والعمل التشاركي والجماعي منذ بدأ عمله في الإدارة منتصف عام ١٤٤١ والتي أسهمت في تحقيق أكثر من ٤٥ منجزاً نوعياً على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى رفع نسبة المباني الحكومية، ورفع نسبة تطبيق الطفولة المبكرة وغيرها من المنجزات خلال العام الدراسي الاستثنائي والتي حظيت بإشادة أمير منطقة جازان ونائبه.

يذكر أن الدكتور الخرمي، حاصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية، وحاصل على براءات اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، كما حقق جائزة جازان للتفوق والإبداع.

ونشر للدكتور الخرمي الأستاذ المشارك بجامعة جازان عميد كلية الآداب سابقاً أكثر من ٣٥ بحثاً ودراسة وكتاباً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر