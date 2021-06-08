"النويصر" و"الحميّد".. صندوق الاستثمارات العامة يعلن تعيين نائبين للمحافظ

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الصندوق: بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، تعيين نائبين لمحافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان؛ وذلك بعد موافقة مجلس إدارته على الهيكل التنظيمي المحدّث للصندوق.

وإضافة إلى مهام عملهما السابقة، سيتولى تركي بن عبدالرحمن النويصر؛ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، ويزيد بن عبدالرحمن الحميّد؛ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصب نائب المحافظ، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ.

وقال الصندوق: تأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور القيادي لصندوق الاستثمارات العامة، عبر تطوير هيكله التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة، كما سيعزز نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه إستراتيجياته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة باستراتيجية الصندوق 2021-2025، حيث يستهدف الصندوق زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال ذات الفترة، مما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيس للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث حقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018. كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفاً عام 2016 إلى أكثر من 1100 موظف حالياً.

وتمكّن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال ذات الفترة.

ويشغل تركي النويصر؛ منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ عام 2016، حيث تمكن من تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية لإدارته في عديد من فئات الأصول في مختلف دول العالم.

وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل النويصر؛ عديداً من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي.

إلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر؛ الصندوق كذلك في مجالس إدارات عدد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، ومن ضمنها: شركة لوسِد موترز، وشركة نون للاستثمار، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة سنابل للاستثمار، وشركة هاباج للويد آي-جي (Hapag-Lloyd AG).

فيما يشغل يزيد الحميّد؛ منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتوسع بذلك مهام عمل إدارته. وتتولى إدارته اثنتين من أهم المحافظ الاستثمارية للصندوق، إضافة إلى دورها الهام في تأسيس وتطوير قطاعات إستراتيجية واعدة في المملكة.

وكان الحميّد؛ قد شغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ عام 2020، كما شغل في السابق منصب كبير الإداريين بالصندوق، حيث أسهم في تطوير نموذج متكامل للحوكمة لشركات محفظة الصندوق.

كما يمثل الحميّد؛ الصندوق في مجالس إدارات عدد من الشركات، من ضمنها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، ونائب رئيس مجلس إدارة كلٍ من البنك الأهلي السعودي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة الاتصالات السعودية (STC).

ويمتلك يزيد خبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاعات التمويل والإدارة، حيث استهل مسيرته العملية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، قبل أن ينضم إلى هيئة السوق المالية السعودية.