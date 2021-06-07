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وزير الاتصالات: التحول الرقمى ضرورة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة
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الاثنين 14 يونيو 2021 05:15 صباحاً
بعد وفاة طفلة داخل بلاعة.. محافظ الإسماعيلية يقيل رئيس مركز التل الكبير ومدير الري
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الاثنين 14 يونيو 2021 04:47 صباحاً
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف شارع محمد سرحان بحي الزهور
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الاثنين 14 يونيو 2021 04:47 صباحاً
مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن ساسي .. ويوجه رسالة لـ«أبو العلا»
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الاثنين 14 يونيو 2021 04:32 صباحاً
«انقذوا أحمد».. أب يستغيث بالرئيس السيسي لعلاج ابنه من ضمور العضلات الشوكي
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الاثنين 14 يونيو 2021 04:32 صباحاً
ارتفاع كبير في معدل التعافي اليومي.. الصحة تعلن بيان حالات كورونا
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الاثنين 14 يونيو 2021 03:19 صباحاً
بايدن يخلط بين سوريا وليبيا خلال حديثه عن التعاون مع روسيا
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الاثنين 14 يونيو 2021 03:19 صباحاً
على طريقة مرجان أحمد مرجان.. عمرو أديب يتغنى في البطيخ و«العيش» المصري (فيديو)
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الاثنين 14 يونيو 2021 02:58 صباحاً
مجموعة السبع تطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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الاثنين 14 يونيو 2021 02:58 صباحاً
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 201038 وخروجهم من المستشفيات
-
الاثنين 14 يونيو 2021 02:44 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
محاولة مضحكة للهروب من سيارة للشرطة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 07 يونيو 2021 09:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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