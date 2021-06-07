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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تصريف قياسي لمياه السد في محطة للطاقة الكهرمائية في روسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 07 يونيو 2021 09:06 صباحاً
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شيماء مصطفى
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