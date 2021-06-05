مدرجات "مرسول بارك" تشهد وجود وزير الرياضة بين الجماهير

★ ★ ★ ★ ★

لمؤازرة الأخضر أمام شقيقه اليمني

شهدت مباراة المنتخب السعودي مع نظيره اليمني وجود وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مدرجات ملعب جامعة الأمير سعود "مرسول بارك" بالرياض؛ وذلك لمؤازرة الأخضر في المباراة.

والتقطت عدسات الناقل الرسمي للمباراة جلوس وزير الرياضة بين الجماهير الحاضرة، وتفاعله مع أحداث اللقاء مرتديًا قميص المنتخب السعودي.

ويواجه الأخضر السعودي في هذا الوقت منتخب اليمن الشقيق ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي