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خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال

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خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال
يحفز جهازهم المناعي وفق ما أظهرت مرحلتا التجارب الأولى والثانية

خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال

قال رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، يين ويدونغ، في تصريح للتلفزيون الرسمي: إن الصين أقرّت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من ، للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عامًا.

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو الجاري، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا.

وأضاف "ويدونغ" في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني: أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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