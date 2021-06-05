أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية

Print
الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية
جدّدت التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته

الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية

جدّدت دولة الكويت، أمس، التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ مؤكدة أهمية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والآفة المتغلغلة في المجتمعات والمنافية للقيم الأخلاقية كافة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي؛ أمام الدورة الاستثنائية الـ 32 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.

وقال العتيبي؛ إن التعاون والعمل الجماعي واعتماد أطر شاملة ومتوازنة هي السبل المثلى لمواجهة المخاطر المتزايدة للفساد بهدف حماية المجتمعات وبناء الثقة بين الأفراد والحكومات ولا سيما بعد تداعيات جائحة المستجد (كوفيد- 19) التي لا يزال كثير من الدول يعاني آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة.

وأضاف، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي مرّ على دخولها حيز النفاذ ما يقارب عقدين من الزمان تعد حجر الأساس لمكافحة الفساد، داعياً إلى تجديد الالتزام وبذل مزيد من الجهود لمعالجة الثغرات المتبقية والصعوبات القائمة والمستجدة التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، مؤكداً أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تقوّض سيادة القانون وتهدّد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول.

وبيّن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أهمية تنفيذ أفضل الممارسات، وتحسين وبناء قدرات المؤسسات العامة في الدولة، في إطار تعزيز الحكم الرشيد، والحد من البيروقراطية، واتباع أفضل السبل لتعزيز المساءلة والمحاسبة، وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

9 وفيات و479 إصابة بفيروس كورونا في كافة المحافظات

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

12 وفاة و 598 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الاسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

"الصحة" تؤكد أن عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات