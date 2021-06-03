مذكرة تفاهم بين "الحرس" و"العلوم والتقنية" في التعاون البحثي

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تهدف إلى تعزيز دعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية

وقّعت رئاسة الحرس الملكي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مذكرة تفاهم في مجال التعاون البحثي المشترك؛ لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية.

ووقع المذكرة نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ نائبه الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وعن المدينة، رئيسها الدكتور منير بن محمود الدسوقي.

وقد حضر التوقيع رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.