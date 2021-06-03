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الإطاحة بـ8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا 415 ألفًا من وافد بالرياض

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الإطاحة بـ8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا 415 ألفًا من وافد بالرياض الإطاحة بـ8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا 415 ألفًا من وافد بالرياض
متحدث الشرطة: تم استعادة المبلغ وتوقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

الإطاحة بـ8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا 415 ألفًا من وافد بالرياض

أعلنت شرطة الرياض القبض على (8) مقيمين ارتكبوا جريمة سلب؛ وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ (415.000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها.

وتفصيلًا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن فِرَق إدارة دوريات الأمن من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية الأفغانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة سلب؛ وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية، والاعتداء عليه، وسلب مبلغ (415.000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها.

وقال "الكريديس": تمت استعادة المبلغ، وتوقيفهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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