تجنب هذه المواد الغذائية.. تسبب مرضًا خطيرًا

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دعا إلى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه

كشف الطبيب الروسي الدكتور ميخائيل مياسنيانكين، أخصائي الأورام، ما هي المواد الغذائية التي يجب التخلي عن تناولها، لأنها قد تطور أمراض السرطان.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن المواد المسرطنة تنشأ نتيجة قلي اللحوم باستخدام زيت دوار الشمس؛ خاصة في حالة استخدامه المتكرر.

ويقول: "يجب ألا يحتوي الجسم على مواد فيها نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والسكر؛ لأن هذه المواد يمكن أن تسبب أمراضًا مصاحبة؛ مما يمنع الجسم من مكافحة السرطان بصورة طبيعية".

ويشير إلى التأثير الضار للأطعمة الملوثة بمواد مسرطنة أو بالأسمدة المعدنية.

ويقول: "من الضروري الامتناع عن المشروبات الكحولية، لأنها تؤثر كمادة مسرطنة أيضًا، وخاصة في ظهور أورام الكبد".

ودعا الأخصائي، إلى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للسرطان.الطبيب الروسي الدكتور ميخائيل مياسنيانكين