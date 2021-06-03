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إصابات كورونا الجديدة.. 1173 بعُمان و1989 بالإمارات

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إصابات كورونا الجديدة.. 1173 بعُمان و1989 بالإمارات إصابات كورونا الجديدة.. 1173 بعُمان و1989 بالإمارات
إجمالي الإصابات في السلطنة أكثر من 220 ألفاً و2385 وفاة

إصابات كورونا الجديدة.. 1173 بعُمان و1989 بالإمارات

سجّلت سلطنة عمان 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 وفاة، و908 حالات تعافي.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي حالات الإصابة المُسجلة في السلطنة بلغ 220702 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2385 وفاة، في حين بلغ حالات التعافي 202021 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن تسجيل 1,989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 576,947 حالة.

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات مصابة قد توفيت نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1,689 حالة.

وكشفت عن شفاء 1,960 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 556,549 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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