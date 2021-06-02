أخبار عاجلة

إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
حصيلة جرعات لقاح كورونا في الأردن تتجاوز 2.5 مليون جرعة -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
أي قلوب يحملها هؤلاء؟ -
"المالكي" يحتفل بزواجه في جدة -
"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة" -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد -
شاهد.. الشاب "نايف الغامدي" يروي تفاصيل نجاحه في امتلاك مركز لميكانيكا السيارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد المستشفيات العربية يُكَرّم "السعودي الألماني الصحية" بشهادة المبادرة الذهبية

Print
كمستشفى النخبة لتغلبهم على جائحة كورونا.. تسليط الضوء على جهود تخطي الوباء

اتحاد المستشفيات العربية يُكَرّم

كرّم اتحاد المستشفيات العربية بشهادة "المبادرة الذهبية" المؤسسات الصحية من 8 دول عربية، وفق معايير كانت قد وضعت من قِبَل اللجنة التحكيمية لتغلبهم على كوفيد 19.

وتهدف الشهادة إلى تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها المؤسسات الصحية لإدارة وتخطي أزمة وباء كورونا المستجد من خلال الإجراءات التي اتخذت لكسب المعركة ضد هذه الجائحة عبر القيادة الرشيدة من خلال تقديم اللقاحات لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى بناء نظام مستدام لما بعد أزمة كوفيد 19، بناءً على ذلك حازت "السعودي الألماني" الصحية لقب "مستشفى النخبة".

وتعبر إدارة "السعودي الألماني الصحية" عن فخرها بالفوز بهذه الجائزة، فهي تظهر التزامها بتحسين مبادرات الرعاية الصحية. حيث يعمل كل موظف من موظفيها -البالغ عددهم ٨٥٠٠- بلا كلل وبكل شغف لرعاية مرضاهم تحت شعار "نرعاكم كأهالينا" لتحقيق هدف واحد فقط، وهو تخفيف آلام الناس. مع أكثر من 30 عامًا من التميز في تقديم رعاية عالية الجودة، وتوسعهم ليصبح لديهم أكبر من المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا واعتماد المستشفيات العربية، وتعزز هذه الشهادة من عزمهم على مواصلة تحسين قدراتهم في مجال الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتغيرة في هذا القطاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"الوزراء": "مبادرة الرياض" لتأسيس شبكة عالمية لتبادل معلومات "مكافحة الفساد" استمرار للدور الريادي للمملكة

"الوزراء": "مبادرة الرياض" لتأسيس شبكة عالمية لتبادل معلومات "مكافحة الفساد" استمرار للدور الريادي للمملكة

التتبع والتحقيق والمقاضاة .. ما مكاسب العالم من تمويل المملكة تأسيس شبكة "غلوب" لمكافحة الفساد؟

التتبع والتحقيق والمقاضاة .. ما مكاسب العالم من تمويل المملكة تأسيس شبكة "غلوب" لمكافحة الفساد؟