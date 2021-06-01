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بحضور "المسحل ".. الأخضر يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة

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العمري يواصل برنامجه التأهيلي والبريك يكتفي بتمارين استرجاعية

بحضور

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم دشّن السعودي الأول اليوم الثلاثاء تدريباته في المعسكر الإعدادي المقام حالياً في العاصمة الرياض خلال الفترة من 31 من شهر مايو إلى 15 من شهر يونيو الجاري استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية رحب بهم مع انطلاقة المعسكر، وشدد على أهمية المرحلة الحالية من أجل مواصلة حصد النقاط ومؤكداً على قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى في مجموعة الأخضر، واختتم كلمته مؤكداً على ثقته بهم ومتمنياً لهم التوفيق في تحقيق الهدف.


وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على " ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين استرجاعية متنوعة.

على صعيد متصل، واصل المدافع عبد الإله العمري برنامجه التأهيلي على أرضية الملعب، فيما اكتفى المدافع محمد البريك بتمارين استرجاعية خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

بحضور

بحضور

بحضور

بحضور

بحضور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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