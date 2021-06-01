باستخدام "لمبرغيني".. شاهد صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم

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استعان بالعادم حتى انفجر خزان التبريد.. والإصلاح بـ 79 ألف دولار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب صيني، استخدم عادم سيارته الرياضية الفاخرة من نوع لمبرغيني، لشواء قطعة من اللحم.

وذكرت مواقع إخبارية صينية إلى أن الحادثة وقعت في مقاطعة هونان، حيث قام شاب بطهو سيخ من اللحم مستعينًا بعادم اللمبرغيني الرياضية شديد السخونة، وذلك بالضغط على دواسة البنزين للمركبة وهي في حالة وقوف.

وبحسب موقع "سوهو" الصيني، أدت محاولة الشاب عن انفجار في خزان تبريد المحرك، بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، والناجم عن الضغط على دواسة الوقود دون حركة.

وتصل تكلفة إصلاح اللمبرغيني إلى 79 ألف دولار، مما يجعل سيخ اللحم المشوي باستخدام عادم المركبة هو الأغلى في العالم.