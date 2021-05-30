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قوميز في صدارة هدافي الدوري لموسم 2020 / 2021

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قوميز في صدارة هدافي الدوري لموسم 2020 / 2021 قوميز في صدارة هدافي الدوري لموسم 2020 / 2021
أصبح أول لاعب أجنبي في تاريخ الهلال يحصد اللقب

قوميز في صدارة هدافي الدوري لموسم 2020 / 2021

تصدر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 24 هدفًا عقب اختتام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021 م.

وابتعد قوميز في صدارة قائمة الهدافين بفارق خمسة أهداف عن أقرب مطارديه الأرجنتيني إيمليو زيلايا لاعب ضمك وسبعة أهداف عن الأنغولي فابيو أبريو لاعب الباطن صاحب المركز الثالث.

وجاءت أهداف النجم الفرنسي موزعة على شوطي المباراة إذا كانت حصة الشوط الأول 14 هدفًا مقابل 10 أهداف للشوط الثاني، سجلت 16 منها بالقدم اليمنى فيما سجل 4 أهداف مناصفة بين القدم اليسرى والرأس.

وبهذا الإنجاز بات قوميز أول لاعب أجنبي في تاريخ الهلال يحصد تلك الجائزة منذ انطلاق عهد الاحتراف في الدوري السعودي منذ موسم 2008-2009.

كما أن الهداف الفرنسي أصبح ثالث لاعب من الهلال يحقق الجائزة منذ انطلاق عهد الاحتراف بعد محمد الشلهوب “12 هدفًا في 2010″، وناصر الشمراني “21 هدفًا في 2014”.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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