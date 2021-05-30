تقرير حقوقي يكشف عن اعتقال 20 ألفًا خلال التظاهرات بتركيا في 4 سنوات

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الشرطة استخدمت العنف أثناء احتجاجات على إقالة مسؤولين حكوميين

كشف تقرير حديث، نشرته جمعية حقوق الإنسان التركية، عن وقوع ما مجموعه 4771 انتهاكًا بين عامَي 2015 و2019 في تركيا، فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، ذكر التقرير أن السلطات اعتقلت ما يزيد على 20 ألف شخص نتيجة مشاركتهم في التظاهرات خلال هذه الفترة.

وبحسب التقرير، رفع المدعون العامون دعوى قضائية ضد 4907 أشخاص لاستخدامهم حقهم في التجمع خلال هذه السنوات الأربع، وحُكم على قرابة ألف منهم بالسجن.

واتُّهم المتظاهرون في الغالب بـ"انتهاك قانون المظاهرات"، و"القيام بدعاية إرهابية"، و"إهانة الرئيس"، و"مقاومة قوات الشرطة"، و"الإضرار بالممتلكات العامة"، و"الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وتعرَّض ما مجموعه 4907 متظاهرين لعنف الشرطة، وأُصيب 90 منهم بنيران الشرطة، و19 لقوا حتفهم خلال هذه الفترة. ومن بين الأشخاص التسعة عشر الذين لقوا مصرعهم أُصيب 15 برصاص ناري، وتُوفِّي اثنان نتيجة الغاز المسيل للدموع الشديد، وأُصيب آخر برصاص عبوة غاز.

وأشار التقرير إلى أن نحو 98 % من الانتهاكات الحقوقية حدثت في مظاهرات جرت في منطقة مكشوفة، وأن العنف حدث من الشرطة في الغالب أثناء الاحتجاجات التي نُظمت على إقالة المسؤولين الحكوميين من خلال المراسيم القانونية والقضية الكردية.

وذكر التقرير أن تقييد حق شخص ما في التجمع يحد أيضًا من حقه في حرية التعبير، وأن الإجراءات الجماعية هي إحدى أهم الطرق لنشر الديمقراطية وتعميقها في أي بلد.

وقال التقرير: "إن عملية تدمير الديمقراطية التي نشهدها في تركيا تُظهر نفسها أيضًا في الانتهاكات المكثفة والمنهجية ضد الحق في التجمع والتظاهر".