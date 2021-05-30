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الشرطة الإسرائيلية تدعس طفلاً مقدسيًّا بسبب رفعه عَلَم بلاده

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الشرطة الإسرائيلية تدعس طفلاً مقدسيًّا بسبب رفعه عَلَم بلاده الشرطة الإسرائيلية تدعس طفلاً مقدسيًّا بسبب رفعه عَلَم بلاده
أُصيب بجروح في ساقه وتم احتجازه من قِبل قوات الاحتلال

الشرطة الإسرائيلية تدعس طفلاً مقدسيًّا بسبب رفعه عَلَم بلاده

اعتدت الشرطة الإسرائيلية على طفل فلسطيني من مدينة القدس بحجة رفعه عَلَم بلاده على دراجته الهوائية، حسب وكالة "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتدت اليوم الأحد على الطفل الفلسطيني جواد عباسي (15 عامًا) في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى".

وأفاد شهود العيان بأن الشرطة عللت اعتداءها بأنه رفع العَلَم الفلسطيني على دراجته الهوائية أمامهم، وأكدوا أن ثلاثة منهم لاحقوا الطفل جواد بسيارتهم أثناء استقلاله دراجته الهوائية قرب مفترق حي رأس العامود، ودعسوه.

وأوضح الشهود أن الطفل الفلسطيني جواد عباسي أُصيب بجروح في ساقه، وتم احتجازه من قِبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

يُذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسيين لم تتوقف حتى عقب وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

واندلعت الأربعاء الماضي مواجهات بين شبان فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العامود في مدينة القدس؛ أُصيب إثرها شاب فلسطيني، حينما اعتدت الشرطة على عدد من الشبان، ومنعتهم من الجلوس على مدرج باب العامود في القدس.

واقتحم 58 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، واعتدت عليهم بالضرب، ونفّذت اعتقالات بحق قاصرين وسط اعتداءات بالضرب على الوجه باليدين وأعقاب البنادق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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