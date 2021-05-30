رسمياً.. هبوط الوحدة و القادسية إلى دوري الدرجة الأولى

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ودع فريقي الوحدة و القادسية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهبوطهما إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى بعد خسارة الأول من الشباب وتعادل الثاني مع أبها في ختام موسم 2020-2021 وذلك ضمن الجولة 30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي

وتغلب الشباب على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب بالرياض .

بهذه النتيجة عزز الشباب موقعه بالوصافة وبالتالي حجزه مقعداً مباشراً في بطولة دوري أبطال آسيا بعد أو وصل رصيده 57 نقطة بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 32 بالمركز الخامس عشر و ما قبل الأخير .

و تناوب على تسجيل أهداف الشباب كلاً من البرتغالي فابيو مارتينيز و النجم النيجري إيغالو و(هدفين ) بالدقائق (7و 54و90).

و حسم التعادل الايجابي مواجهة فريق القادسية مع ضيفه أبها بهدف لكل فريق وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .

بهذه النتيجة هبط فريق القادسية إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند النقطة عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر في حين رفع أبها رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.

افتتح النجم الكولومبي أهداف المباراة لصالح فريقه القادسية من علامة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لشوط الأول ونجح الضيوف بتعديل النتيجة عبر صالح العمري عند الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وكان فريق العين أول المغادرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ خسارته من أمام النصر بهدفين دون رد في الجولة 27 من المسابقة .

وخسر فريق العين اليوم من أمام ضيفه الباطن (4-3) في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية.



حيث توقف رصيد العين عند 20 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير في المقابل أضاف الباطن ثلاثة نقاط مهمة ساهمت في بقاء الفريق بدوري المحترفين لموسم آخر حيث رفع رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثاني عشر.