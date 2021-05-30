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الجهات الأمنية بجدة تكشف حقيقة بلاغ تقدَّم به مقيمان عن تعرُّضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي

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الجهات الأمنية بجدة تكشف حقيقة بلاغ تقدَّم به مقيمان عن تعرُّضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي الجهات الأمنية بجدة تكشف حقيقة بلاغ تقدَّم به مقيمان عن تعرُّضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي
اتضح أنه بلاغ كيدي وأن المسروقات بحوزتهما ومخبَّأة بمقر سكنهما.. وجرى إيقافهما

الجهات الأمنية بجدة تكشف حقيقة بلاغ تقدَّم به مقيمان عن تعرُّضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت -بفضل الله- من كشف حقيقة بلاغ، تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية في العقدَين الثالث والرابع من العمر، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري، وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190،000) ريال، وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15،000) ريال، كانت بحوزتهما، وذلك من قِبل ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المُبلَّغ عنها بحوزتهما، ومخبَّأة في مقر سكنهما.

وأوضح أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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