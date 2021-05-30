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حادثة فريدة في الملاعب .. ممر شرفي في مباراة الهلال والفيصلي

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حادثة فريدة في الملاعب السعودية.. ممر شرفي في مباراة الهلال والفيصلي حادثة فريدة في الملاعب .. ممر شرفي في مباراة الهلال والفيصلي
بين بطل الكأس وبطل الدوري

حادثة فريدة في الملاعب السعودية.. ممر شرفي في مباراة الهلال والفيصلي

شهدت مباراة الهلال والفيصلي التي انطلقت منذ دقائق في ختام موسم 2020-2021 من الجولة الـ30 (الأخيرة) لدوري كأس الأمير محمد من سلمان للمحترفين السعودي حادثة فريدة، تمثلت في إقامة ممر شرفي مزدوج من لاعبي الفريقين لزملائهم.

وقد أقام لاعبو الفريقين غير المشاركين في المباراة بصفة أساسية ممرًّا شرفيًّا مزدوجًا بعد تحقيق الهلال بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والفيصلي بطولة كأس الملك.

وتقوم فكرة الممر الشرفي على أن يصطف لاعبو الفريق المقابل يمين ويسار مدخل الملعب في صفَّين متوازنَين؛ ليمر من بينهم لاعبو الفريق الذي حقق لقب الدوري لتحيته بوصفه فريقًا بطلاً، لكن في هذه المباراة كانت المصادفة المثيرة أن تجمع الفريقين معًا في أول مباراة بعد تتويجهما رسميًّا بلقبَي الدوري والكأس؛ وهو ما دعا الفريقين لتكريم الآخر بإقامة ممر شرفي مزدوج؛ إذ قام اللاعبون البدلاء في الفريقين بالاصطفاف لتحية زملائهم الأساسيين أثناء دخولهم الملعب.

والممر الشرفي هو برتوكول يهدف في صورته الأسمى إلى نبذ التعصب، وبث روح المنافسة الشريفة.. وتحية البطل لا تعني إهانة الفريق المقابل بقدر ما تمثل عرفانًا بتميزه واستحقاقه لما وصل إليه. وغالبًا ما يتم ذلك بعد أول مباراة يحقق فيها الفريق لقب الدوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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