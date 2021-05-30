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"المياه الوطنية" تضع حجر الأساس لمشروع مائي بحفر الباطن تتجاوز تكلفته 39 مليوناً

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إجمالي أطوال شبكاته تزيد عن 16 ألف كم والسعة التشغيلية للمحطة 27 ألف متر مكعب باليوم

كشفت شركة المياه الوطنية عن ‏وضع حجر الأساس لمشروع مائي في محافظة حفر الباطن بتكلفة تتجاوز 39 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن إجمالي أطوال الشبكات للمشروع المائي تزيد عن 16 ألف كم، وتبلغ السعة التشغيلية للمحطة 27 ألف متر مكعب باليوم، فيما يبلغ إجمالي الآبار 3 آبار، بقدرة إنتاجية تصل إلى 18 ألف متر مكعب يومياً.
وأشارت إلى أن المشروعات تتضمن: تطوير محطة نقل المياه، حفر الآبار، واستبدال خطوط المياه. وتهدف إلى رفع كفاءة الخطوط الناقلة، وتحقيق الأمن المائي في حالة تعطل توريد المياه المحلاة، ورفع كفاءة محطة ضخ مياه الآبار.
‏وكانت شركة المياه الوطنية أعلنت مساء اليوم عن تدشين 13 مشروعاً مائياً في ‎المنطقة الشرقية تخدم أكثر من 20 ألف مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 162 مليون ريال.

كما أعلنت عن تدشين 11 مشروعاً بيئياً في المنطقة الشرقية يخدم 136 ألف مستفيد، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 719 مليون ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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